Els afectats per sarna es tripliquen a Catalunya i arriben als 678

Catalunya va registrar l'any passat un total de 678 afectats per sarna a 117 brots notificats a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya, una xifra que suposa més del triple d'infectats el 2017 -quan va haver-hi 198 casos-. La secretària general de Salut, Laura Pelay, ha explicat que l'any 2018 va haver-hi dos brots en hospitals però la major part de casos es van donar en institucions no sanitàries -com residències geriàtriques i de discapacitats, centre de acollida d'adults i menors i centre de immigrants- i en famílies.Pelay, a qui la consellera Alba Vergés va delegar funcions durant el seu permís per maternitat, ha assenyalat que aquest increment de brots està "molt influenciat" pel reforç de la vigilància epidemiològica que es va instaurar després dels dos brots en hospitals al gener, amb major sensibilització dels professionals sanitaris i un augment de la notificació.Quan es notifica un brot s'activen actuacions de prevenció i control, com el tractament dels casos, mesures higièniques adequades i profilaxi per als contactes pròxims, i la rapidesa en aquestes mesures permet limitar la seva extensió. En una altra pregunta parlamentària, la secretària general de Salut aclareix que no es va donar cap brot de sarna en una escola de Badalona al novembre, tot i que es va difondre en xarxes socials l'existència de possibles casos.El Servei de Vigilància Epidemiològica del Barcelonès Nord-Maresme va investigar el cas, confirmant que no hi havia cap brot i que "molt possiblement" 1 dermatitits d'un alumne va originar la confusió.

