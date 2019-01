​Lax'n'Busto programa dos concerts més per la bona demanda del públic

Lax'n'Busto ha anunciat que amplia de tres a cinc concerts la gira que fa arreu del territori per presentar el seu últim disc, "Polièdric", per la bona acollida del públic. Per exemple, s'han exhaurit les entrades per al concert al Teatre Fortuny de Reus, programat per al 24 de maig, per la qual cosa el grup del Vendrell en farà un altre el 23 del mateix mes.També s'han esgotat les localitats per al concert a l'Auditori de Girona el 30 d'abril, en el marc del Festival Strenes, i el grup hi ha programat una segona actuació l'1 de maig. La cinquena data és la del 10 de maig a la Sala Barts de Barcelona, amb motiu del festival Guitar BCN.Després de més de dos anys fora dels escenaris i sis del darrer disc d'estudi, Lax'n'Busto ha presentat un disc amb cançons inèdites interpretades per set cantants diferents.

