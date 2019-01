Cuixart: «Declarar amb un intèrpret blanqueja una justícia espanyola que em nega un judici en català»

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha denunciat aquest dissabte que el judici al Tribunal Suprem vulnera els seus drets lingüístics com a parlant del català, una de les llengües cooficials a l'Estat espanyol. El Suprem ofereix la possibilitat de tenir un intèrpret per declarar en català, però segons Cuixart això no garanteix els seus drets lingüístics ni de defensa."Declarar mitjançant un intèrpret blanqueja una justícia espanyola que em nega un judici íntegre en català", ha assegurat el president d'Òmnium en un comunicat. L'organització recorda que hi ha hagut casos a la justícia espanyola de persones que han renunciat en ple judici a l'intèrpret per la "baixa qualitat de la traducció".Segons Cuixart, l'únic context en què el judici podria fer-se respectant la Carta Europea de les Llengües és si la causa es trasllada a Catalunya. Mantenir-la a Madrid demostra, des del punt de vista del president d'Òmnium, "la nul·la sensibilitat i respecte de l'Estat espanyol per les llengües que conviuen al seu territori".I és que Òmnium i el seu president consideren que amb un intèrpret Cuixart podria veure perjudicada la seva defensa, perquè "es perden la literalitat, i matisos, i implica interposar una pantalla entre el tribunal i el declarant, sigui un acusat, un testimoni o un pèrit"."És evident que tindré un judici sense garanties", reitera Cuixart, que critica que negant el seu dret al català, l'Estat "menysprea tots els qui ens comuniquem i estimem la llengua catalana".En el comunicat, el president d'Òmnium defensa que vol demostrar "de viva veu" que no han comès "cap delicte" i que la justícia espanyola "s'ha inventat la violència". "L'única estratègia violenta ha estat la de la repressió contra el sobiranisme", ha dit.

