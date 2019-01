El TSJC obliga a impartir un 25% de les classes en castellà a tres centres de Barcelona i Tarragona

El 25% establert es tradueix, segons els càlculs del TSJC, en "6,25 hores setmanals de presència del castellà", segons s'indica a les resolucions. Això obliga a impartir en aquesta llengua a més de l'àrea, matèria o assignatura lingüística corresponent, "almenys una altra àrea, matèria o assignatura no lingüística curricular de caràcter troncal o anàloga".El text recorda doctrina constitucional per subratllar que resulta "perfectament legítim" que el català sigui el "centre de gravetat" del model d'ensenyament de Catalunya, tot i que "sempre amb el límit" que això no determini "l'exclusió" del castellà com a "llengua docent" de manera que "quedi garantit" el seu coneixement i ús a Catalunya.Així, es tracta, segons els magistrats, de mantenir el català com a centre de gravetat i fer efectiva, alhora, la presència "vehicular" del castellà "en una proporció raonable" al col·legi, curs i classe del demandant.Des de l'AEB es destaca que "per primera vegada" s'ordena preservar la identitat dels demandants per "evitar les situacions d'assetjament i de pressió patides per algunes famílies" que, segons l'entitat, han patit altres famílies en la mateixa situació amb anterioritat.En aquest sentit, l'AEB recorda que el Síndic de Greuges va requerir el novembre del 2016 al Departament d'Educació que aprovés un protocol per protegir la intimitat dels nens de famílies demandants. L'entitat lamenta que el protocol "no ha estat elaborat" i subratlla que no li consta que el síndic hagi reiterat la petició.