La reunió entre Govern i Moncloa es tanca amb avenços mínims en la taula de partits

La Generalitat i la Moncloa han "avançat" aquest divendres en la posada en marxa d'una "mesa de diàleg polític de partits" per tal de trobar una sortida al conflicte existent entre Catalunya i Espanya. En aquests termes valoren fonts del Govern la reunió que han mantingut aquesta tarda la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, i el vicepresident Pere Aragonès amb la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo. La cita s'ha celebrat a partir de les cinc de la tarda al departament d'Economia, a la Rambla Catalunya.Les dues parts, segons les mateixes fonts oficials, s'han emplaçat a "seguir treballant en les properes setmanes en aquest àmbit", sense entrar en concrecions. També s’ha abordat el seguir treballant amb comissió bilateral Estat-Generalitat, que es va reunir per última vegada l'1 d'agost al Palau de la Generalitat, però no va servir per arribar a cap acord en matèria d'autodeterminació com pretenia el Govern.La cita d'aquest divendres a Barcelona ha estat la continuació de la mantinguda la setmana passada a Madrid, on es va posar per primera vegada damunt la taula la possibilitat de crear una taula de partits d'abast estatal. El Govern, per exemple, demana que en formi part Podem. La idea és desdoblar el diàleg: per una banda aquesta mesa de "diàleg polític", i per l'altra la dinàmica institucional a través de la comissió bilateral Estat-Generalitat, que s'havia de trobar al desembre.Finalment, al desembre el que va reunir-se va ser una delegació de cada Govern al Palau de Pedralbes en la qual es va acordar encetar un nou temps de diàleg dins del marc de la "seguretat jurídica". Pedro Sánchez i Quim Torra van abordar la situació política i, de passada, el president de la Generalitat va posar-li damunt la taula 21 propostes basades en tres eixos: "desfranquització" de la vida pública, mediació internacional i dret a l'autodeterminació. Les dues últimes, per ara, no han estat ateses.La cita d'aquest divendres arriba també en un moment de debat en l'independentisme sobre la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat. Artadi, en una entrevista que emetrà aquest dissabte TV3, ha assegurat que si Sánchez posa damunt la taula una oferta sobre autodeterminació, PDECat i ERC es poden replantejar el vot negatiu a la tramitació. La votació arribarà en la primera setmana de febrer.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor