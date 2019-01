Camps demana suspendre els interrogatoris pel cas Gürtel perquè no ha tingut accés a la documentació

L'expresident de la Comunitat Valenciana Francisco Camps ha sol·licitat per escrit al jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata la suspensió de tots els interrogatoris previstos per a la setmana que ve en la causa que l'investiga pels contractes del seu govern a empreses de la trama Gürtel.Segons han informat a Europa Press fonts jurídiques, Camps va ser imputat a finals del passat desembre i la seva defensa està personada en el procediment des de fa unes dues setmanes, però encara no ha tingut accés a la còpia digital de tota la documentació perquè assegura que des del jutjat no se li ha facilitat.Per això, la defensa ha remès un escrit a l'instructor perquè suspengui totes les declaracions de testimonis i investigats, que estan programades de dilluns a divendres de la setmana que ve, fins a disposar de tota la informació d'aquesta peça 5 del cas Gürtel, que es va reobrir a l'Audiència Nacional per investigar la possible implicació de l'expresident valencià en els contractes al Grup Correa.Camps està citat com a imputat el proper divendres, 1 de febrer. Abans, passaran per l'Audiència Nacional altres investigats com el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa; el que va ser responsable d'Orange Market Álvaro Pérez, "El Bigotes"; o les exempleades del Grup Correa Isabel Jordán i Mónica Magariños, totes dues condemnades per altres peces del cas.També estan cridats a comparèixer l'exsecretari general del PP valencià Ricardo Costa i l'exconsellera i exportaveu de la Generalitat Paula Sánchez de León, entre d'altres testimonis. La peça dels contractes Orange Market és la cinquena investigació que s'obre contra Camps en relació amb la trama Gürtel. A la primera, l'anomenada causa dels vestits, va ser absolt per un jurat popular, si bé després s'han anat incoant altres diligències.Actualment, Camps té altres causes més pendents: la investigació en el Jutjat d'Instrucció número 5 de València per les irregularitats en les contractacions de la Fundació V Trobada Mundial de les Famílies per a la visita del Papa Benet XVI; i la del Jutjat d'Instrucció 17, que investiga presumptes irregularitats en les adjudicacions per a la construcció del circuit de la F-l per part de l'Ens Gestor de Transports i Ports (GTP) de la Generalitat.De la Mata va acordar imputar a Camps després de la reobertura de la investigació per ordre de la Sala Penal de l'Audiència Nacional arran de les revelacions que van fer Ricardo Costa, Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez al judici celebrat fa just un any pel finançament il·legal de les campanyes electorals del PP a la Comunitat Valenciana.Concretament, Costa va revelar que el PP valencià es va finançar amb diner negre i que era el llavors president autonòmic el que ordenava adjudicar els contractes públics a les empreses de la Gürtel. Un cop conegudes aquestes declaracions, la Fiscalia Anticorrupció va demanar al jutge reobrir la investigació d'aquesta causa per a Camps amb l'objectiu de saber si el llavors president valencià "va participar de manera decisori" en l'adjudicació a Orange Market, "presumptament irregular".L'instructor va donar la raó al Ministeri Públic en considerar que "la veritat és que han estat posats de manifest elements que relacionen a Camps amb els fets amb la suficient consistència com per, en aquest moment, dirigir contra ell el procediment en qualitat de persona investigada".

