El Consell per la República promourà una missió internacional d'observadors pel judici a l'1-O

El Consell per la República posarà en marxa una missió d'observació electoral del judici als responsables del referèndum de l'1-O formada per un grup d'advocats internacionals "de reconegut prestigi", segons ha informat l'organisme a través d'un comunicat. És una de les decisions que ha pres el Consell després de la reunió mantinguda aquest divendres, en la qual s'ha decidit nomenar Toni Comín vicepresident de l'organització.S'ha acordat, a banda, ratificar la creació dels cinc àmbits d'acció presentats en l'acte del 8 de desembre a Brussel·les . L'acció política recaurà en Comín; l'acció política serà liderada per l'advocada Neus Torbisco-Casals; l'acció internacional la portarà Carles Puigdemont; l'acció cultural la comandarà Lluís Puig; i la branca de coneixements i estudis serà responsabilitat de Comín.La reunió ha comptat amb la presència de tots els membres de l'òrgan executiu del Consell: Puigdemont, Comín, Puig, Torbisco-Casals, Clara Ponsatí, Elisenda Paluzie i Antoni Castellà.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor