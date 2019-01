Mor un vianant atropellat per una motocicleta a l’N-420 a Corbera d’Ebre

Un vianant ha mort atropellat aquest divendres a la carretera N-420, al municipi de Corbera d’Ebre (Terra Alta). Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), els mossos han rebut l’avís cap a un quart de sis de la tarda. Per causes que s’investiguen, una motocicleta ha atropellat el vianant i, com a conseqüència de l’impacte, ha mort.De la seva banda, els dos ocupants del vehicle n’han sortit il·lesos. L’accident ha obligat a tallar la carretera en tots dos sentits de la marxa i a desviar el trànsit per l’interior de la població. Arran de la incidència s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra i dues ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).