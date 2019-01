El Govern canvia més de 250 senyals de 100 a 90 km/h

Aquest canvi arriba arran de la modificació del límit màxim de velocitat en aquest tipus de vies. Es tracta, en general, de vies d’un carril per sentit de la circulació i un voral d’1,5 metres d’amplada on fins ara els turismes podien circular fins als 100 km/h.D'altra banda, hi ha trams en aquestes carreteres on es col·locaran les noves senyalitzacions que compten amb limitacions específiques de la velocitat i on, per tant, no s’aplica aquesta mesura.