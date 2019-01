Puigdemont visitarà el parlament irlandès i es reunirà amb l'alcalde de Dublín

Enviaran els ejercits...

Per San Sadurni el 25 de gener de 2019 a les 19:03 0 0

Tant les comferències a Londres amb a Dublin, enviaran els ejercits els Anglesos i el Irlandesos cap a Catalunya per combatre a sang i fetge contra Espanya, os es limitaran a dir al final del coloqui... no importan no very importan...