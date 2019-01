Pressions diplomàtiques de l'Estat contra un acte de Ponsatí i Bosch a Londres

Hey @LSEnews, shame on you! Invited to this event:

1. Leader of separatist party and self-proclaimed Foreign affairs minister of Catalonia

2. Member of the separatist govt which carried out plot against democracy, overturn rule of law and constitution

3. Her lawyer

PLURALISM! pic.twitter.com/JCpcMHQEM8 — Luis Garicano (@lugaricano) 25 de gener de 2019

🔵🔶 COMUNICADO OFICIAL

A raíz de las noticias difundidas en diferentes medios de comunicación y en las redes sociales, sobre el patrocinio por parte de Fundación Cañada Blanch a un evento de carácter independentista, informamos que: — Fundación Cañada Blanch (@FCanadaBlanch) 25 de gener de 2019

La Londo School of Economis (LSE) ha convocat per la setmana vinent un acte en el qual Alfred Bosch, Clara Ponsatí i Aamer Anwar han d'explicar la situació del procés català a les portes del judici. El moderador és Paul Preston, un dels acadèmics anglosaxons experts en història d'Espanya del món anglosaxó. Tenint en compte la inequívoca significació independentista dels participants -el conseller d'Acció Exterior, l'exconsellera d'Ensenyament exiliada a Escòcia i el seu advocat-, la maquinària diplomàtica espanyola està "pressionant" per tal que no se celebri o bé canviï el format, és a dir, que incorpori una personalitat contrària al procés.Així ho assenyalen fonts consultades per, que no tanquen la porta a un canvi de format d'última hora. L'acte s'ha de celebrar el 31 de gener a la tarda, quan quedarà una setmana perquè arrenqui el procés judicial al Tribunal Suprem. Ponsatí viu a Escòcia, on treballa a la Universitat de Saint Andrews, i la justícia espanyola va renunciar a l'extradició en el moment en què Alemanya va denegar l'euroordre enviada per Pablo Llarena contra Carles Puigdemont per un delicte de rebel·lió. Anwar és rector de la Universitat de Glasgow i s'ha significat a favor de la independència, fins al punt que ha visitat Catalunya per participar en l'última Diada.A banda d'aquestes pressions diplomàtiques, aquest divendres s'ha fet pública una carta de noranta professors universitaris en contra de la celebració de l'acte. Un dels qui l'ha promogut és Luis Garicano, dirigent de Ciutadans, que ha demanat "pluralisme" a la LSE, de la qual forma part. La jornada amb Bosch, Ponsatí i Anwar estava organitzada per l'Institut Europeu i l'Observatori Català, integrats dins del centre universitari.L'Institut Europeu és un centre d'investigació i docència sobre els processos d'integració i fragmentació dins d'Europa. Pel que fa a l'Observatori Català, és una plataforma del Centre Cañada Blanch creat el 2009 per un acord entre la LSE i el servei de diplomàcia pública de la Generalitat dedicat a "promoure la investigació i el debat sobre la història i la política catalanes contemporànies ". Aquest centre, en tot cas, ha volgut especificar a través de Twitter que no té res a veure amb l'acte.Juan Viña, director d'aquesta entitat, ja va assegurar ahir, en declaracions al diari Las Provincias , que no tenien res a veure amb l'organització.

