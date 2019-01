Colau, reprovada per quarta vegada en menys d'un any

Des de l'abril passat, l'oposició de l'Ajuntament de Barcelona ha reprovat quatre cops l'alcaldessa, Ada Colau. El darrer ha estat aquest divendres per la seva gestió en matèria de seguretat, mesos després que Barcelona confirmés un augment del 19% dels delictes a la ciutat des del 2017.Un augment de delictes que ha portat la inseguretat al primer lloc de la llista de preocupacions dels barcelonins. Aquest divendres al ple alguns dels regidors han parlat d'una Barcelona a la vora del caos on regna la delinqüència.El Grup Demòcrata i ERC han forçat un ple extraordinari per debatre la reprovació, que han acabat aprovant tots els grups a excepció de Barcelona en Comú i la CUP, que han votat en contra, i els dos regidors no adscrits, que s'han abstingut. En total, doncs, 25 dels 41 regidors han reprovat l'alcaldessa i dotar de més recursos la Guàrdia Urbana.Des del Grup Demòcrata, el regidor Jordi Martí ha parlat de "fracàs generalitzat" en l'àrea de seguretat i ha assegurat que Barcelona viu una "alarma social". A més, ha demanat a Barcelona en Comú que faci autocrítica i ha plantejat com a solució més factible un canvi de govern municipal després de les eleccions al maig.L'altre gup que ha forçat el ple extraordinari, ERC, ha demanat aprofundir en el model de policia de proximitat, dotar del material necessari les unitats nocturnes de la Guàrdia Urbana i ha exigit més transparència a l'executiu de Colau, arran del retorn al cos del cap de la policia local cessat per Xavier Trias, Xavier Vilaró.Colau, que és la responsable de la cartera de seguretat de l'Ajuntament, s'ha defensat de les crítiques. En la seva resposta, Colau ha focalitzat el problema amb la seguretat en els furts. Un tipus de delicte que, segons diu, és comú arreu de Catalunya i per tant converteix el problema d'inseguretat en estructural.Pel que fa a propostes concretes, l'alcaldessa ha demanat més suport per part de la Generalitat, que és qui té les competències principals en matèria de seguretat. Concretament, ha demanat un cop més un reforç d'agents dels Mossos d'Esquadra a la ciutat.L'alcaldessa també ha donat explicacions per justificar l'augment de delictes a la ciutat i ha exposat com a principals raons el nivell d'alerta antiterrorista i el volum de manifestacions que s'han viscut a Barcelona durant el darrer any. Tot plegat, diu, fa que els agents de la Guàrdia Urbana hagin de deixar en segon terme la feina als barris.L'alcaldessa també s'ha referit a la inestabilitat a la Generalitat per justificar la falta de coordinació amb el Govern. Des que Colau va accedir a l'alcaldia hi ha hagut tres consellers d'Interior: Jordi Jané, Joaquim Forn i Miquel Buch.El PP, Ciutadans, el Grup Demòcrata i el PSC han protagonitzat les intervencions més dues del ple. Carina Mejías (Cs) ha acusat Colau de tenir "aversió" a aplicar l'autoritat i Jaume Collboni (PSC) ha afirmat que hi ha carrers de Ciutat Vella pels quals no es pot caminar. "No hi ha respecte a la Guàrdia Urbana per part de qui governa i això es transmet a la població", ha dit. Per la seva banda, el demòcrata Jordi Martí ha assegurat que la setmana passada gairebé veu "atracaments en directe" al Poble Sec.Des de la bancada d'ERC la intervenció ha estat més mesurada i el regidor Jordi Coronas ha demanat separar els problemes de seguretat dels de convivència.En aquest sentit, la CUP ha demanat treballar un model integral de seguretat, que no tingui en compte només el vessant policial sinó també el social. "Si continuen fent el mateix, la situació no canviarà", ha dit la regidora Maria Rovira a Colau. Per la cupaire, la inseguretat a la ciutat no quedarà oblidada fins que s'abordin la "conflictivitat social" i les necessitats materials dels barcelonins.Suport majoritari de l'Ajuntament de Barcelona als presos polítics. El ple municipal ha aprovat una declaració institucional de solidaritat amb els presos, definits al text com "dirigents polítics i socials", amb el suport de Barcelona en Comú, el Grup Demòcrata, ERC, la CUP i els dos regidors no adscrits.Dies abans que comenci el judici contra Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva i Joaquim Forn al Tribunal Suprem, l'Ajuntament demana a l'alt tribunal que garanteixi un judici just i a la Fiscalia que reconsideri les seves acusacions.També demana l'alliberament dels presos i sol·licita a l'estat que faciliti la presència d'observadors estatals i internacionals al judici.La declaració institucional també llança un missatge a la Generalitat i al govern espanyol per solucionar el conflicte polític a Catalunya a través d'un diàleg "sense condicions". També fa una crida a la ciutadania per respondre "de manera pacífica i ferma a l’amenaça a l’exercici dels drets fonamentals".El regidor del PP Alberto Fernández Díaz ha intervingut al Ple per acusar el govern de "qüestionar" els tribunals i les bases de l'estat de dret i de "condicionar la justícia". "EL populisme s'embolcalla amb l'estelada", ha dit.En la mateixa línia, la presidenta del grup municipal de Ciutadans, Carina Mejías, ha considerat que la declaració institucional suposa una "pressió injustificable a la justícia".L'Ajuntament de Barcelona, ara a través del seu ple municipal, ha exigit de nou al govern espanyol que deixi salpar el vaixell Open Arms, que no ha rebut els permisos necessaris per part de l'estat per sortir del port de Barcelona i està bloquejat des del 8 de gener.El plenari ha votat a favor de la proposta de Barcelona en Comúq ue demanava traslladar la demanda al govern espanyol i ha comptat amb el suport del Grup Demòcrata, ERC, la CUP i els regidors no adscrits, l'abstenció de Ciutadans i el vot contrari del PSC i el PP.El tinent d'alcaldia Jaume Asens ha defensat la proposta i ha assegurat que des que l'Open Arms està bloquejat més de 200 persones han mort al Mediterrani. Asens ha criticat la negativa del govern espanyol a deixar salpar el vaixell i ha defensat que "amb els drets humans no hi ha mitges tintes".El PSC ha votat en contra de la proposició i ha defensat que el govern del PSOE està fent "esforços" perquè la Unió Europea assumeixi les seves responsabilitats en matèria de migracions, segons la regidora Carmen Andrés. La regidora també ha defensat el compromís de Sánchez en l'acollida de refugiats però les explicacions no han convençut Asens. El tinent d'alcaldia ha etzibat que si Andrés hagués votat "amb consciència" el vot hauria estat positiu.El compromís dels socialistes també s'ha posat en dubte des de la CUP. La regidora Eulàlia Reguant ha recordat que el govern espanyol està incomplint una sentència del Tribunal Suprem que l'obliga a complir amb les quotes d'acollida fixades per la Unió Europea.En el marc del debat de la proposició, el Grup Demòcrata ha demanat al govern municipal que compleixi les competències en matèria d'acollida de menors d'edat migrants i els ofereixi un sostre. Una reclamació que també s'ha fet seva Ciutadans.El grup municipal d'ERC a Barcelona ja ha tirat endavant la primera mesura anunciada pel seu alcaldable, Ernest Maragall, tot i que aquest encara no sigui regidor. Aquest divendres el ple ha aprovat la proposició dels republicans que demanava aïllar l'extrema dreta a Barcelona i no arribar a acords amb els partits que la representen.La proposta aprovada també demana denunciar l'actuació de formacions polítiques que acceptin la "connivència" amb formacions d'extrema dreta, la qual cosa suposa un "blanqueig" del seu ideari, segons el text presentat pels republicans.En aquest sentit, el ple s'ha convertit en escenari d'un debat sobre el paper de Ciutadans i el PP en la irrupció de Vox a Andalusia, en el qual Jaume Collboni (PSC) ha estat especialment bel·ligerant. Des del PP, Alberto Fernández Díaz, ha criticat que es vulguin "estigmatitzar partits", mentre que el regidor de Ciutadans Koldo Blanco ha defensat les polítiques del partit i del seu alcaldable, Manuel Valls.Per Blanco, Valls defensa "idees progressistes" i l'ha volgut desvincular de l'extrema dreta, com el mateix candidat a l'alcaldia ja va fer després del pacte a Andalusia.Tot i que Ciutadans ha insistit a presentar Valls com un candidat socialdemòcrata, des de la bancada de republicana han recordat a Blanco la responsabilitat del seu alcaldable en la deportació de milers de persones gitanes de França, durant la seva etapa com a primer ministre francès.El PP ha evitat votar a favor del reconeixement de Barcelona dels lluitadors antifranquistes, coincidint amb el 80è aniversari de les tropes feixistes a la ciutat. El Grup Demòcrata ha presentat una proposició al ple municipal per impulsar iniciatives per "conscienciar la ciutadania" de la necessitat de defensar la llibertat i la democràcia.La formació també ha demanat crear programes de memòria per difondre l'impacte de la Segona Guerra Mundial a la ciutat, reconèixer públicament les persones que van lluitar contra el franquisme i que l'Ajuntament faci un informe sobre les confiscacions i ocupacions d'immobles fetes en els dos anys posteriors a l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat, el 26 de gener del 1939.Tots els grups municipals han donat suport a les mesures, excepte el PP, que s'ha abstingut. El portaveu popular, Alberto Fernández Díaz, ha insistit un cop més a defensar la "veritable memòria històrica", que segons ell requereix reconèixer les víctimes de la "violència republicana".Les rèpliques més dures a Fernández han estat del primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello i de la regidora de la CUP Maria Rovira. Pisarello ha respost que unes víctimes ja han estat completament reparades i altres no i ha preguntat al portaveu popular si defensaria la mateixa postura en una proposició sobre l'Alemanya nazi. Per la seva banda, Rovira, ha defensat que durant el franquisme només hi havia dos bàndols. "Feixistes i antifeixistes", ha dit.L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat la connexió del tramvia per la Diagonal amb el suport de 24 dels 41 regidors del plenari. Barcelona en Comú, ERC, PSC, CUP i els regidors no adscrits han votat a favor de la proposta, que tècnicament és una actuació administrativa a partir de la qual cal desplegar el projecte.La proposta aprovada, concretament demana comunicar a la Generalitat i a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) que els estudis tècnics avalen la connexió del Trambaix i el Trambesòs per la Diagonal i que aquesta sigui en superfície.D'altra banda, la proposta també demana que la inversió pública en la xarxa tramviària no reverteixi en beneficis privats, establir mecanismes per incrementar la presència pública en la gestió del servei de transport i valorar un possible rescat de l'adjudicació a les empreses concessionàries actuals, o bé una reducció de la concessió. Concretament, preveu que TMB sigui responsable de la gestió i explotació del servei.A més, s'estableix la necessitat d'establir un calendari vinculant d'execució del projecte i la proposta també recull que l'Ajuntament presentarà un estudi econòmic per valorar l'impacte de l'obra en les línies de bus que circulen per la Diagonal.Una comissió de seguiment del tramvia, formada per grups polítics, entitats veïnals i moviments socials, s'encarregarà de supervisar el procés de connexió.Tot i la majoria que ha permès tirar endavant la proposta, el debat al ple no ha estat plàcid. D'una banda, la portaveu del Grup Demòcrata Francina Vila ha qualificat l'actuació administrativa de "brindis al sol" i ha acusat ERC de posar la primera pedra del pacte que, segons assegura, tenen preparat amb Barcelona en Comú. "Ja sabem per què ha vingut el senyor Maragall", ha dit.Mentrestant el portaveu d'ERC, Jordi Coronas, ha considerat que el pacte "es podria haver fet d'una altra manera". "Fan campanya, busquen el titular, pressionen i arriben a l’insult per coaccionar algú a votar", ha etzibat. El posicionament d'ERC, un any després d'haver-se oposat a la connexió, era clau per tirar endavant la proposta i tot i l'aval Coronas ha reclamat al govern municipal que passi de la gesticulació als fets. Els republicans han justificat el seu vot a favor per la inclusió a la proposta de la gestió pública del tramvia.Aquest també ha estat el factor determinant per aconseguir el suport de la CUP. "Avui posem les bases perquè es recuperi la gestió pública", ha dit el regidor Pere Cases.Des de la bancada del PSC, que també ha votat a favor, no han estat tan optimistes. EL regidor Daniel Mòdol ha tirat d'ironia per treure valor a l'acord. "Tots poden votar-hi a favor perquè és gratis, no els compromet a res", ha afirmat. Per Mòdol, el d'avui no és un acord útil i ha acusat d'electoralisme Barcelona en Comú i ERC. "No hem avançat ni ampliat el consens", ha defensat.Per la seva banda, la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, s'ha defensat de les crítiques i ha defensat la utilitat de l'acord. "El tramvia es farà", ha assegurat. Davant les crítiques del Grup Demòcrata, Sanz ha recordat que el tràmit d'avui ha estat sempre una exigència de la Generalitat. Ens deien que l'Ajuntament havia de dir que sí i avui estem fent això", ha afirmat.Un cop aprovada la connexió, ara queda el més difícil. Establir un calendari i canviar el model en favor de la gestió pública seran tasques que requeriran un consens més decidit que l'exhibit aquest divendres al ple.L'Ajuntament de Barcelona ha revocat les medalles concedides pel consistori a les autoritats franquistes durant la dictadura, després que el ple municipal ho hagi aprovat per unanimitat. Així doncs, Francisco Franco, Carrero Blanco, Martínez Anido i la secció femenina de la Falange, entre altres, han perdut els honors."Barcelona és i serà ciutat antifeixista", ha afirmat l'alcaldessa, Ada Colau, un cop aprovada la mesura i després dels aplaudiments dels regidors i de les entitats de memòria històrica i antifeixistes presents a la sala de plens.En total han estat deu les medalles i reconeixements retirats, justament el mateix dia que el Ple ha aprovat concedir la Medalla d'Or de la ciutat al Mèrit Cívic a l'advocat i llutiador antifranquista August Gil Matamala.Des d'ERC, el regidor Jordi Coronas ha lamentat que la revocació d'honors a les autoritats franquistes "arriba massa tard". Per la seva banda el PP, que no havia aclarit fins aquest divendres el seu sentit de vot, ha demanat condemnar el franquisme però també la Guerra Civil però també els "assassinats" comesos a la rereguarda republicana.D'altra banda, la CUP ha insistit a treballar per confrontar el "franquisme sociològic" encara present. En aquest sentit, tot i que Barcelona ha eliminat bona part del rastre de la dictadura, el feixisme encara no ha estat esborrat del tot a la capital catalana Un cop acabi el ple ordinari començarà una sessió extraordinària monogràfica sobre seguretat,

