Sant Cugat provarà durant tres mesos el lloguer de patinets elèctrics

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha autoritzat, com a prova pilot, que les empreses de lloguer de patinets elèctrics puguin operar durant tres mesos al Parc d'Activitats Econòmiques de Can Sant Joan. El període de prova arrencarà el dilluns i s'allargarà fins al 28 d'abril, i ha de servir per valorar una possible implantació d'aquest servei en el futur, segons ha informat el consistori aquest divendres en un comunicat.La iniciativa municipal es pot dur a terme gràcies a la construcció d'uns 12 quilòmetres de carril bici a la zona amb la finalitat de promoure una mobilitat sostenible, ja que aquests carrils estan connectats amb l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) Can Sant Joan per potenciar l'ús del transport públic.El consistori ha detallat que fins al moment tres companyies s'han interessat per acollir-se a aquesta prova pilot, encara que no ha descartat que la xifra s'incrementi. A més, ha impulsat una normativa per regular la circulació dels patinets i altres vehicles elèctrics, i que fixa, entre altres coses, que sempre que sigui possible viatgin pels carrils bici.

