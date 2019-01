Màrius Serra irromp al teatre amb «Qui ets?», la història del seu fill amb paràlisi cerebral

Màrius Serra arriba al Teatre Lliure amb l'adaptació de 'Quiet', el llibre més "personal" i "vital" de la seva carrera, que celebra deu anys de la seva publicació. L'obra, que es titula 'Qui ets?', explica les vivències i peripècies que Serra va viure al costat del seu fill Llullu, nascut amb paràlisi cerebral.Joan Arqué dirigeix aquest espectacle, que s'estrena aquest divendres al Teatre Joventut de l'Hospitalet i que es podrà veure del 5 al 10 de febrer a l'Espai Lliure de Montjuïc. Judit Farrés, Roger Julià i Òscar Muñoz es posen en la pell del mateix personatge, però cada intèrpret aporta una perspectiva diferent d'aquest "alter ego de Màrius Serra", ha dit Arqué. "Hem volgut donar-li una visió polièdrica", ha afegit el director, que ha assenyalat que al llibre es plasma que "una sola persona són moltes persones depenent de les circumstàncies".Malgrat la duresa que pugui tenir la història, Arqué ha subratllat que "no és un drama", sinó una "obra que aporta llum". "Aquest text ressona en la nostra estructura com a éssers humans, tant en els nostres prejudicis, com en els nostres valors davant una cosa que per la majoria ens és desconeguda", ha expressat el director. En aquesta línia, Serra ha explicat que tant el llibre, com l'adaptació teatral, tenen un to que "ve marcat pel contrast" entre aspectes com "el dolor i la joia", "el dolor i el plaer" o "la llum i la foscor". Arqué ha destacat "la llum i l'alegria" que desprèn l'obra i que són "una premissa" de l'escriptor Màrius Serra.L'argument de la peça és el procés pel qual "uns pares que tenen un fill que no progressa adequadament canvien la seva mirada sobre ell i sobre el món", ha explicat Serra, que també és autor de l'adaptació teatral. La història es vehicula a través de situacions, que, segons Serra, "més que anècdotes, són categories amb una mirada social".El muntatge teatral ha transformat el títol original del llibre, 'Quiet', per 'Qui ets?', amb la voluntat d'interpel·lar l'espectador. "El títol no és un mer joc de paraules, sinó la constatació que moltes vegades la vivència al costat d'un ésser diferent, com era el Llullu, actua de mirall davant de tots els que l'envolten", ha expressat l'escriptor. Segons Serra, un "acaba descobrint qui és perquè s'acaba veient allà".

