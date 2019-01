«Vota Juan»: la mediocritat de la política espanyola

La nova minisèrie política espanyola arriba avui divendres a les televisions. Vota Juan és una nova producció que aborda de manera còmica i satírica la situació de les cúpules polítiques del nostre país. Javier Cámara interpreta a Juan Carrasco, irrellevant ministre d’Agricultura del govern espanyol, que aglutina desitjos de poder i ambició per sobre de les seves possibilitats polítiques.El retrat satíric (i mediocre) de les altes esferes del nostre país és hilarant. A Carrasco l’acompanya un ventall de personatges caricaturitzats: l’ajudant llepaculs, la cap de premsa veterana, l’assessora ambiciosa que vol més poder, els companys de partit, els membres del govern... és tota una plantilla de retrats de la nostra política que s’acomoda amb facilitat a l’espectador.Els primers capítols arrenquen amb potència, entrellaçant guions àgils que despunten una molt bona intenció. Sí, Vota Juan no és una gran producció dramàtica i política d’origen nord-americà (encara que recorda una mica a Veep, sèrie satírica de la vicepresidència dels Estats Units), però és una passa endavant en la creació d’aquest tipus de contingut. Juan Cámara interpreta de forma sensacional el seu personatge i Maria Pujalte, la seva cap de premsa, és un contrapès essencial pel personatge (i meravellosament interpretada).Així doncs, Vota Juan és un sòlid producte de vuit capítols que no decebrà a ningú. Segurament no és la sèrie política dramàtica de la vostra vida, però el retrat ridícul de la política espanyola dibuixarà molts somriures a aquells que la vegin.

