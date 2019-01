El tercer sector comparteix la visió de l'estratègia dels MENA però troba a faltar un pressupost

El portaveu del tercer sector, Ferran Rodríguez, s'ha mostrat satisfet amb les propostes i accions que recull la nova estratègia catalana per a l'acollida i la inclusió dels infants i joves migrats sols perquè ha lamentat no tenir concrecions pressupostàries per tirar-les endavant.Rodríguez ha assegurat que les entitats seguiran ''vigilant'' per intentar aconseguir aquestes concrecions. Així, el portaveu del tercer sector ha recalcat que el document respon al ''camí'' però que no respon en ase als mitjans que es requeriran per tirar-ho endavant. Rodríguez però, s'ha mostrat convençut que l'administració posarà aquests mitjans perquè sinó, la presentació seria ''una posada en escena estèril''.

