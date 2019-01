L'Audiència Nacional confirma la multa de 200.000 euros a Òmnium per la «gigaenquesta»

L'Audiència Nacional ha confirmat aquest divendres la multa de 200.000 euros que va imposar l'Agència de Protecció de Dades a Òmnium Cultural per la gigaenquesta, que va tenir lloc entre octubre i novembre de 2014. Amb motiu de la campanya Ara és l'hora, es va dur a terme una enquesta a tres milions de llars de Catalunya, on es demanava respondre a sis qüestions que tenien a veure amb la possibilitat futura Catalunya independent. L'última d'elles era si la persona aniria a votar el 9-N del 2014.Aquest divendres, l'Audiència Nacional ha confirmat la multa al·legant la vulneració de la Llei de Protecció de Dades per tractar-se d'informació ideològica. Segons fonts d'Òmnium consultades per aquest diari, l'entitat encara no ha rebut una notificació oficial de la multa.

