ERC, EH-Bildu i BNG presenten Ara repúbliques, la coalició de les europees

ERC, EH-Bildu i BNG han presentat aquest divendres a Santiago de Compostel·la la coalició amb què concorreran conjuntament a les eleccions europees del 26-M, sota la marca Ara Repúbliques. En l'acte de presentació, la número 2 d'ERC a les eleccions europees, Diana Riba, ha assegurat que els projectes de les tres formacions defensen "la llibertat i la democràcia davant la regressió no democràtica dels poders de l'Estat".Ara repúbliques és una llista que vol ser la candidatura també dels "veritables europeistes i republicans" de tot l'Estat per reconstruir una Europa que "ha de tornar a tenir sentit pels ciutadans". Riba ho ha afirmat així al costat d'Ana Miranda i Josu Juaristi, els candidats de les formacions gallega i basca per a una llista que encapçalarà Oriol Junqueras."Avui desgraciadament el número 1 d'aquesta candidatura no pot ser aquí", ha afegit Riba en recordar també la seva parella, l'exconseller Raül Romeva, i la resta de dirigents independentistes empresonats. I és en aquest context, que la número 2 dels republicans a les europees ha afirmat que "fer un referèndum no és un delicte, manifestar-se no és fer un alçament, protestar no és fer un tumult, i votar en un referèndum no és il·legal".Durant el seu discurs, Riba ha instat a reflexionar sobre "què s'ha fet malament" a les institucions europees, especialment a les portes d'unes eleccions al maig que previsiblement situaran diputats de l'extrema dreta al Parlament Europeu. "Ens planteja desafiaments importants", ha advertit la número 2 dels republicans. Per això ha reivindicat l'esquerra "transformadora" davant del "populisme autoritari". "Això és el que està en joc el 26-M; [...] com europeus i europeistes tenim el repte de tornar a guanyar la voluntat de la gent", ha sentenciat.En aquest context ha apel·lat directament als europeistes i republicans també de territoris com Andalusia, Canàries o Múrcia i s'ha compromès a aliar-se a Europa amb les forces progressistes. A banda de Juaristi i Miranda, també hi han participat la portaveu del BNG, Ana Pontón, i l'escriptor Suso de Toro, que ha arrencat l'acte.

