La pensió mitjana a Catalunya augmenta un 5,5% aquest gener

La pensió mitjana ha augmentat a Catalunya un 5,5% aquest gener respecte al mateix mes de l'any passat, segons dades facilitades pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. En total, s'ha situat en 1.019,38 euros, un 3,5% superior a la mitjana estatal de 983,46 euros. El número de pensionistes que reben una prestació per jubilació, incapacitat permanent, viudetat, orfandat i a favor de familiars a Catalunya és de 1.729.148 persones.Les dades del govern espanyol també mostren que, a dia 1 de gener, la pensió mitjana de jubilació era de 1.148,34 euros, un 3,52% més que a principis del 2018 i 19 euros més que la mitjana espanyola. La de viudetat ascendia fins als 713,27 euros, un 5,9% més que el gener del 2018 i també per sobre dels 707,40 euros de mitjana espanyola.Aquest gener la pensió per incapacitat permanent ha augmentat un 2,7% i s'ha situat en 1.062 euros, un valor superior als 971,17 euros que es va percebre de mitjana al conjunt de l'Estat.