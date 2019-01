Un de cada cinc titulats universitaris catalans fa una estada a l’estranger

Presentació de l'Informe d'Indicadors de Formació i Docència de les Universitats Públiques Catalanes del 2018. Foto: Europa Press

Un de cada cinc (gairebé un 20&¡%) titulats de les universitats públiques catalanes fa una estada a l’estranger, segons recull l' Informe d'Indicadors de Formació i Docència de les Universitats Públiques Catalanes del 2018. Aquesta dada és la que estableix la Unió Europea sobre les seves beques Erasmus.L’estudi mostra que el rendiment universitari català ha millorat des que es va desplegar l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Els primers estudis de grau amb aquest nou es van implantar el curs 2008-09. Des que es va implantar l’EEES, els aprovats de grau han passat del 72% al 82% i els de màster, del 88% al 92%.La reducció del finançament a les universitats de la Generalitat per efecte de la crisi comença a remuntar-se, si bé lentament, i l'esforç de les famílies per pagar els estudis és superior a Catalunya que a la resta de l'estat espanyol.La vicerectora de Docència i Ordenació de la Universitat de Barcelona (UB), Amelia Díaz, ha remarcat que arribar a una xifra propera al 20% té una "importància considerable", i ha subratllat que en ella s'emmarquen principalment les beques Erasmus, però també altres vies per fer estades a l'estranger.En el curs 2016-2017, la matrícula en estudis universitaris oficials de grau i màster a les universitats públiques catalanes i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) supera els 190.000 estudiants, i hi va haver 40.874 persones que van iniciar estudis de grau.L'estudi mostra que el rendiment dels estudiants universitaris ha millorat en el període d'implantació de l'Espai Europeu d'Educació Secundària (EEES) -iniciat fa una dècada-, i ha passat el 72% al 82% en els graus i el 88% al 92% d'aprovats en els màsters.Díaz ha remarcat que aquest percentatge d'aprovats al voltant del 80% i el 90% és un "resultat natural" per aspectes com l'avaluació contínua, i el rector de la UOC i de la ACUP, Josep A. Planell, ha vist lògic que progressin.Amb la implantació dels graus, al voltant 40.000 estudiants universitaris anuals han pres contacte amb el món professional a través de les pràctiques professionals, ja siguin curriculars com no curriculars, en empreses i institucions. En els dos últims cursos s'ha produït un increment dels alumnes de formació contínua del 13% i un increment dels alumnes de màster el 44%, així com augment a partir del curs 2015-2016 dels estudiants que participen en programes de doctorat .L'estudi de l'ACUP assenyala que el finançament ordinari per part de la Generalitat el 2017 s'ha situat a l'altura de 2007, amb uns 765 milions, però que encara no arriba als registres d'entre 2008 i 2010, amb xifres entre els 800 i 900 milions.També reflecteix que l'esforç de les famílies en el finançament dels estudis universitaris continua sent més alt que a la resta d'Espanya, ja que a Catalunya el 30% dels ingressos procedeixen de les matrícules, mentre que a la resta de l'Estat suposa el 23%.El director general de Planificació en l'Àmbit d'Universitats i Recerca de la Generalitat, Josep Pallarès, ha remarcat que l'informe evidencia que Catalunya té un sistema universitari "madur, compacte, comparable" a països europeus amb més recursos.

