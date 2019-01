«Januhairy», on hi ha pèl hi ha alegria

L'anunci a la revista Harper's Bazaar

, un joc de paraules entre January (Gener) i Hairy (pelut) que convida a les dones a no depilar-se durant el mes de gener i a compartir-ho a les xarxes , promovent el Body Positive i acabant amb aquest tabú que encara tenim a la nostra societat.d'un personatge en què estava treballant i que a poc a poc va començar a sentir-se més alliberada i més segura amb ella mateixa i amb el seu cos. La mateixa Laura diu que la campanya no és des de la indignació cap a aquelles persones que no veuen el pèl com una cosa natural, sinó que sorgeix com un projecte d'empoderament perquè totes les dones es coneguin i s'estimin tal com són., que promou el fet de deixar-se biogoti i fer donacions per la lluita contra el càncer de testicles i de pròstata. Així Januhairy promou l'alliberament i empoderament femení i recaptar diners per Body Gossip, una organització que amb la combinació d'art i teatre ensenya als i les joves a acceptar el seu cos més enllà dels cànons de bellesa acceptats i promoguts per la societat.dels quals es troba exempta la masculina. El pèl és sempre una cosa natural fins que una noia o dona decideix que no se'l vol arrancar, llavors automàticament passa a ser una cosa bruta, fastigosa i poc higiènica, adjectius, que en cap cas es diuen d'un home que porta les aixelles sense depilar., de la mateixa manera que fer-se l'eyeliner (o ratlla superior dels ulls). Així com tintar-se els ulls responia a protegir-los de les picades de mosquits i altres insectes en aquesta zona les dones i homes egipcis es depilaven per raons diverses, principalment terapèutiques i religioses, un cos sense pèl simbolitzava la pulcritud i puresa moral. Aquesta moda va seguir a l'Antiga Grècia i a Roma, tot i que els mètodes emprats semblen més un tractat de tortures que manuals de bellesa (arsènic, cal viva, foc, cera cremant, sang d'animals i un llarg etcètera)., el que sí que ha variat al llarg dels anys són les zones que "t'has" de depilar, vinculades als cànons de bellesa de cada moment i la depilació que practicaven tant homes com dones, va anar quedant relegada només a un únic gènere, com totes sabem, el femení., el maig de 1915 però canvia la cosa, com recull Alfred López en el seu blog a 20 Minutos (Ya està el listo que todo lo sabe)., perfectament depilada acompanyada del següent eslògan: "La moda per l'estiu i el ball modern es combinen per fer necessària l'eliminació del molest pèl". Imposant-se d'aquesta manera els vestits de tirants que mostraven les aixelles a l'aire i implicant una allau de demanda (i conseqüent oferta) d'una gran quantitat de productes depilatoris.: el fet de maquillar-se, de depilar-se, el fet de pesar entre X i X, vestir d'una determinada manera... En definitiva, el que es coneix com "arreglar-se", com si no al natural estiguéssim espatllades i tinguéssim que "arreglar-nos", passar pel taller de chapa y pintura per poder presentar-nos en societat.. La depilació del pèl púbic, s'ha convertit en una pràctica habitual que segons els experts posa en risc la salut sexual de les persones que ho fan així com de les seves parelles sexuals, ja que el pèl públic com el de la resta del cos serveix per protegir-nos de les malalties de transmissió sexual i que (oh, sorpresa!) no és el pèl, sinó els teus genitals els que són l'indret perfecte per acollir tota mena de bacteris.i que està en les nostres mans decidir què estem disposades a acceptar i que no i que se sentin igual de lliures aquelles que decideixen depilar-se (que no estan pas traint a Simone de Beauvoir) com aquelles que decideixin no fer-ho.i sobretot, que quan arribi la primavera i les èpoques de lluir cames, ens sentim prou lliures de decidir que i com volem els nostres cossos i els nostres pèls.

