Torra demana persistència perquè els presos polítics tornin com a «herois lliures» de Madrid

"Ser-hi, ser-hi i ser-hi". El missatge de @QuimTorraiPla als @avisiaviesreus animant-los a seguir amb la seva reivindicació i a lluitar per "guanyar" el judici dels presos polítics https://t.co/57vVmHwlyK pic.twitter.com/bmlFWEu894 — NacióTarragona (@naciotarragona) January 25, 2019

"No tingueu cap mena de por perquè guanyarem aquesta lluita nostra. La guanyarem aquí i al món, perquè el món ens entén". Quim Torra ha esperonat amb aquestes paraules les més de 400 persones que s'han aplegat a la plaça del Mercadal de Reus. El president de la Generalitat, que ha participat en la reivindicació dels Avis i Àvies de Reus per la llibertat que cada dia fan els tres tombs a la plaça, ha demanat al col·lectiu "persistència" i "ser-hi, ser-hi i ser-hi" i ara més que mai, ja que els presos polítics hauran d'afrontar un judici que "és una farsa inventada per l'Estat, per impedir la democràcia a Catalunya i per eliminar els drets civils i a limitar els drets humans dels catalans" ha sentenciat Torra.El president ha manifestat que els catalans només necessiten "dues banderes per sortir al món, que és la del diàleg i la dels drets civils" i "sota els paràmetres de la democràcia" es podrà guanyar el pols amb l'estat espanyol perquè "som imbatibles". En aquest sentit, ha afegit que "som al costat correcte de la història, votar no és delicte, mai".Torra ha demanat que els ciutadans facin d'altaveu dels presos polítics, ha de fer costat a les seves famílies i que han de lluitar perquè els "herois que se'n van a Madrid, tornin com a herois lliures".Per tot plegat, Torra demana que "ens alcem" per defensar els presos i que, aquests, "han d'afrontar-se i ser capaços d'enviar el missatge del "jo acuso"" davant aquest judici "que és una farsa". El mateix president ha reclamat que des d'ara, i fins que s'acabi tot el judici, els catalans haurien de fer-se seu el hastag #joacuso.Els Avis i Àvies de Reus per la llibertat han entonat, juntament amb Torra i l'alcalde de la capital del Baix Camp, els Segadors i han ressonat per tota la plaça els crits de "llibertat presos polítics".Torra clourà aquest migdia l'assemblea general de socis de Grup Unió, també a Reus, abans d'anar cap a Lledoners.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor