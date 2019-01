La crisi a Podem s'accentua: Espinar dimiteix com a secretari general a Madrid

El portaveu de Podem al Senat Ramón Espinar ha anunciat aquest divendres que abandona tots els seus càrrecs a Podem, inclosa la secretaria general del partit a Madrid, i també l’escó al Senat i a l’Assemblea de Madrid. En un comunicat que ha penjat a Twitter, Espinar assegura que en el moment actual "no es donen les condicions per dur a terme el projecte de Podem a Madrid cap on crec que s’ha de dirigir"."Deixar pas és la decisió més responsable que crec, en consciència, que he d’adoptar". La seva renuncia afegeix encara més inestabilitat al partit de Pablo Iglesias, que encara gestiona la marxa d'Íñigo Errejón després del seu anunci que es presentarà a la Comunitat de Madrid sota el paraigües de Mas Madrid, la plataforma de l'alcaldessa madrilenya, Manuela Carmena.