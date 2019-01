Així funciona «Smou», la nova app per gestionar l'estacionament en zones blaves i verdes

L'aplicació mòbil per gestionar els tiquets d'estacionament a les zones blaves i verdes de Barcelona es renova, i ho fa amb un canvi de nom i de funcions. L'apparkB s'acomiadarà dels dispositius a partir del 31 de gener i donarà pas a Smou , la nova aplicació que també proporcionarà el mateix tiquet com feia l'antiga.Algunes de les novetats que incorpora Smou és veure l'ubicació dels aparcaments B:SM, la disponibilitat dels vehicles de mobilitat compartida, estacions de Bicing i punts públics de recarrega d'electricitat per a cotxes, entre altres serveis. Serà gratuïta i integrarà el servei d'apparkB, per aquest motiu l'usuari no es perdrà.1. La podràs adquirir a partir del 31 de gener.2. No cal un nou registre si ja tenies l'apparkB perquè, com que és un servei que integra l'anterior, conservaràs l'usuari.3. Es pot recuperar la contrasenya a través d'aquest enllaç 4. Un cop hagis iniciat sessió, podràs començar a gaudir de tots els serveis que ofereix: adquirir el tiquet de la zona blava o verda, veure l'ubicació dels aparcaments B:SM, conèixer la disponibilitat dels vehicles de mobilitat compartida, saber quina és l'estació de Bicing més propera, trobar els punts de recarrega elèctrica per a cotxes que ofereix el municipi...5. És gratuïta.6. ApparkB deixarà de funcionar el 15 de febrer.

