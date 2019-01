Neix una nova associació de taxistes per «professionalitzar i fer avançar» el sector

Aquest divendres s'ha presentat en societat l' Associació del Taxi Intermunicipal de Catalunya (ATIC), una entitat nascuda el passat mes de novembre i que ja compta amb un centenar de membres i que té per objectiu "renovar la professió" del taxi. El seu president, Juan Antonio Castro, ha destacat que més enllà de la competència dels VTC, el sector arrossega molts problemes associats a una normativa "desfasada i obsoleta".Una de les principals reivindicacions de l'ATIC és un nou sistema tarifari "clar, fàcil i transparent" que permeti fer preus tancats per trajecte i abandonar el taxímetre. També destaquen la necessitat d'implementar el Col·legi Professional del Taxi per tal que "vetlli per l'excel·lència del sector".

