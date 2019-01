Troben esquelets de fa 1.000 anys al pati d'una casa de Terrassa

Pati de la casa on s'han trobat els esquelets. Foto: Canal Terrassa

Uns veïns del barri de Sant Pere de Terrassa s'han endut una sorpresa quan, per sorpresa, han trobat restes humanes al pati de casa quan hi estaven fent reformes. La troballa consta de quatre tombes i segons els experts són restes de pagesos, els primers catalans que van habitar els comtats catalans en els segles IX i X.En declaracions a Canal Terrassa, l'arqueòleg, Pep Molina, ha explicat que es tracten de tres adults i un nadó. Molina també ha assegurat que les restes humanes són de l'època carolíngia pel tipus de tombes que s'han trobat, ja que no es feien ni abans ni després d'aquesta època. Són tombes que tenen una forma antropomorfa, és a dir, que està excavada a terra marcant el contorn del cos.La zona on s'han trobat no és casual, ja que és on hi havia hagut el cementiri a banda i banda del camí que portava a l'església de Sant Pere. Una vegada retirades les restes s'estudiaran per saber si tenien patologies, l'edat o conèixer de què van morir.

