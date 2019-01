Més de 500 dones es troben a València per preparar la jornada del 8-M

Més de mig centenar de dones representants del moviment feminista es reuniran els propers dies 26 i 27 de gener a València a la V Trobada Estatal del 8-M, organitzat per la comissió del mateix nom per establir les bases que regiran les properes mobilitzacions al voltant del 8 de març.Seran "dos dies de treball intens durant els quals més de 500 dones provinents de tot l'Estat espanyol i d'altres països debatran i aportaran la seva visió per construir entre totes la vaga feminista i les accions del Dia Internacional de la Dona", assenyala l'organització en un comunicat.Aquesta trobada ve precedida per altres quatre realitzats al llarg de 2018 a Elx, Saragossa, Mèrida i més recentment a Gijón, i serà l'últim a nivell estatal abans del 8-M. Les participants es dividiran en diferents grups de treball per tractar els temes que conformaran els eixos de les mobilitzacions: cures, consum, treball, educació, violències, migració i antiracisme.El principal objectiu de la trobada és "proposar i consolidar les reivindicacions de la vaga del 8-M de 2019 i el seu argumentari, per així cridar a la participació a totes les dones de l'Estat", expliquen.

