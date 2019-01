Els catalans prefereixen que el Govern prioritzi el procés i no la gestió dels serveis públics

Hi ha més catalans que prefereixen que el Govern se centri en resoldre el procés sobiranista que no en la gestió dels serveis públics. Així ho evidencia l'enquesta de percepció de les polítiques públiques i valoració del Govern 2018 del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), feta pública aquest divendres, en què un 49,9% dels enquestats defensen que, prioritàriament, "ha de mirar de resoldre el problema polític entre Catalunya i Espanya".En canvi, un 44,3% opina que preferentment "ha de gestionar els serveis públics que són competència seva", mentre que la resta no ho sap o no contesta. Per electorats, els votants de tots els partits excepte els del PSC i els comuns també prefereixen que el Govern se centri en la qüestió de l'encaix amb l'Estat, especialment els que van votar JxCat (64,7%) i ERC (59,5%), però també els de la CUP (52,8%), Cs (51,3%) i PP (50,3%). En canvi, prioritzen la gestió dels serveis públics els electors dels comuns (59,2%) i els del PSC (49,7%).Pel que fa a la política fiscal, que ara tensiona la negociació pressupostària entre el Govern i Catalunya en Comú-Podem, els enquestats estan dividits, tot i que l'opció amb més suports és no tocar els tributs i "mantenir els actuals impostos per mantenir els mateixos serveis", resposta per la que opten un 40,5% dels enquestats. En canvi, un 35,4% "estaria disposat a pagar més impostos a canvi de millorar la prestació dels serveis públics" i un 15,6% creu que "s'han d'abaixar els impostos encara que sigui en detriment de la qualitat dels serveis públics".Així mateix, un 62,1% dels enquestats aprova la gestió del Govern, per bé que obté un 4,66 de mitjana sobre 10 i un 53,1% afirma que "aquest Govern no sap com resoldre els problemes del país". Tan sols un 38,4% opina que "sap com resoldre els problemes del país però necessita temps" i un 3,8% que ja els està resolent.Pel que fa a àmbits concrets, la ciutadania aprova molt majoritàriament la gestió de les polítiques socials i les infraestructures, però, en canvi suspèn pel que fa a la lluita contra la temporalitat laboral o en polítiques d'habitatge. Així mateix, un 74,4% aprova la política lingüística defensada pel Govern, malgrat que aquesta estigui en el punt de mira de partits com Cs o PP.

enquesta de percepció de les polítiques públiques i valoració del Govern 2018 del Centre d'Estudis d'Opinió

