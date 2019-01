Les autoritats franquistes perden els honors concedits per Barcelona

Em sembla enormement preocupant que un partit que originàriament es deia liberal i modern estigui disposat a donar la mà al neofeixisme", ha etzibat.

L'Ajuntament de Barcelona ha revocat les medalles concedides pel consistori a les autoritats franquistes durant la dictadura, després que el ple municipal ho hagi aprovat amb els vots favorables de tots els grups a excepció del PP, que s'ha abstingut. Així doncs, Francisco Franco, Carrero Blanco, Martínez Anido i la secció femenina de la Falange, entre altres, han perdut els honors."Barcelona és i serà ciutat antifeixista", ha afirmat l'alcaldessa, Ada Colau, un cop aprovada la mesura i després dels aplaudiments dels regidors i de les entitats de memòria històrica i antifeixistes presents a la sala de plens.En total han estat deu les medalles i reconeixements retirats, justament el mateix dia que el Ple ha aprovat concedir la Medalla d'Or de la ciutat al Mèrit Cívic a l'advocat i lluitador antifranquista August Gil Matamala.Des d'ERC, el regidor Jordi Coronas ha lamentat que la revocació d'honors a les autoritats franquistes "arriba massa tard". Per la seva banda el PP, que no havia aclarit fins aquest divendres el seu sentit de vot, ha demanat condemnar el franquisme però també la Guerra Civil però també els "assassinats" comesos a la rereguarda republicana.D'altra banda, la CUP ha insistit a treballar per confrontar el "franquisme sociològic" encara present. En aquest sentit, tot i que Barcelona ha eliminat bona part del rastre de la dictadura, el feixisme encara no ha estat esborrat del tot a la capital catalana Un cop aprovada la mesura, tots els grups que hi han donat suport s'han fet una fotografia amb els representants de les entitats antifeixistes i de memòria històrica presents al ple. Tots menys Ciutadans, que ha manifestat el seu vot a favor "pel compliment de la Llei de Memòria Històrica".Minuts després, i en el marc del ple, el primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, ha retret al partit de Carina Mejías, que no hagi volgut comparèixer al costat de les entitats i l'ha acusat d'emetre un vot positiu "quirúrgic" a la mesura.Pisarello ha aprofitat per retreure a Ciutadans la seva relació amb Vox, a qui ha qualificat de "partit negacionista", arran de les eleccions a Andalusia. "El ple municipal de Barcelona viurà aquest divendres una jornada maratoniana en què el protagonisme serà per a la connexió del tramvia per la Diagonal. Barcelona en Comú, ERC, PSC, CUP i els dos regidors no adscrits ja han confirmat que votaran a favor de la proposta, que quedarà formalitzada durant la sessió plenària. Si tot va com està previst, 24 dels 41 regidors del plenari hi donaran suport.Abans, però, els regidors participaran en el debat anual sobre l'estat de la ciutat. Un cop finalitzi i també s'hagi realitzat la sessió ordinària, encara quedarà per endavant un ple extraordinari i monogràfic sobre seguretat a la ciutat, forçat per PDECat i ERC per reprovar la gestió de l'alcaldessa, Ada Colau

