Vic viu el gran cap de setmana de la tòfona

Camps, Barniol, Erra, Puigdollers i Gelabert, durant la roda de premsa de presentació. Foto: ACN

El Trufforum convertirà Vic aquest cap de setmana en la capital de la tòfona. És la primera vegada que aquest certamen internacional arriba a Catalunya, després d'arrencar a Saragossa i abans que l'any vinent viatgi a la Xina."El Trufforum neix amb la voluntat i l'objectiu de fer la tòfona accessible a tothom", explica Isaac Gelabert, coordinador d'un esdeveniment que se celebrarà fins al diumenge 27 de gener al recinte del Sucre de la capital osonenca i que està destinat tant als professionals del sector com al públic en general.El Trufforum Vic 2019, que també vol dinamitzar el sector agroalimentari i agrari emergent com és el conreu de la tòfona, coincideix amb una bona temporada d'aquest producte. Segons organitzadors i col·laboradors, la producció es pot multiplicar per cinc respecte l'any passat. El preu oscil·la entre els 180-200 euros al quilo.El cuiner i prescriptor de tòfona Ignasi Camps remarca que "Osona i Vic fa anys que destil·len tòfona". En aquest sentit, apunta que el col·lectiu Osona Cuina , en el qual pertany, van ser impulsors dels primers mercats o dels menús que fan a les seves cartes durant l'hivern amb aquest producte. Tot i l'aposta, "Osona i Vic ha de fer un pas endavant en pedagogia: que es pugui introduir la cultura de la tòfona a les botigues, escoles i alguns restauradors". I d'aquesta manera "convertir la comarca amb la capital de la tòfona silvestre del país".El certamen està dividit en dos grans eixos: la part expositiva i el programa d'activitats . Pel que fa a la part expositiva fa referència al "Market Trufforum, experiències i productes trufats", un espai per trobar productes trufats artesans i d'altra qualitat, o les propostes turístiques entorn aquest producte; i el Mercat de la tòfona, en què s'hi vendrà aquest preuat producte.La resta d'activitats van des de ponències a càrrec d'agents internacionals adreçades a professionals del sector; una aula de la tòfona per conèixer i tastar el producte; un espai d'exposició del fong; o un auditori amb cuiners com Nandu Jubany, Quim Casellas o Ignasi Camps. Entre les activitats destaquen les degustacions amb tòfona a través del col·lectiu Osona Cuina a preus populars o el Campionat de Catalunya de gossos tofonaires a la plaça Major de Vic amb 10 equips participants Totes les activitats són gratuïtes excepte l'accés a l'Aula de Tòfona que té un cost de 4 euros. El certamen està organitzat per l'Ajuntament de Vic, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la Diputació de Barcelona, la Llotja de Contractació i Mercat en Origen de Vic de la Cambra de Comerç de Barcelona, l'European Mycological Institute i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC).

