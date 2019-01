Els equips de rescat troben mort el nen que va caure en un pou a Màlaga

Julen, el nen que fa 13 dies va caure en un pou a Totalán (Múrcia), ha estat localitzat mort aquest diumenge cap a les dues de la matinada. Els equips de rescat, després de dies sencers cavant un túnel paral·lel i una galeria que els unia, han aconseguit trobar el cos de Julen, de dos anys.Els vuit miners de la Brigada de Salvament Miner d'Astúries treballaven des de dijous per excavar la galeria, de quatre metres de llarg, que uniria els dos pous. Els miners treballaven en grups de dos, amb oxigen autònom i una gàbia dissenyada per aquesta operació. Han treballat en torns de mitja hora aproximadament per tal de cavar els quatre metres que separaven els dos túnels i així arribar al nen, que estava a 72 metres de profunditat. Ha estat una de les operacions més complicades per la falta d'oxigen, llum, la presència de minerals de gran duresa i d'espai. L'excavació de la galeria horitzontal va començar dijous a dos quarts de sis de la tarda.En un inici s'havia posat en dubte la veritable presència del nen al fons del pou, fet que els seus pares asseguraven que havia estat així perquè havien vist com queia. Al quart dia es van localitzar proves d'ADN a l'interior del pou , que no arriba als 30 centímetres de diàmetre, fet que provava que realment la criatura havia relliscat al seu interior.Els pares del nen ja havien perdut l'any 2017 un fill de tres anys, i en tot moment van agrair les mostres de suport rebudes des d'arreu del planeta. El cas de Julen ha commocionat l'opinió pública i ha mobilitzat tot tipus d'experts. Malgrat això, el pare del nen assegurava que les operacions de rescat "van arribar tard".Aquesta operació ha comptat amb explosius, que han servit per facilitar les excavacions. En total, tres helicòpters han sobrevolat la zona del rescat amb aquestes elements explosius procedents de Sevilla, Palma de Mallorca i Astúries, segons han informat fonts de la subdelegació del govern espanyol a Màlaga.El 13 de gener, dia en què Julen va caure a l'interior del pou, els bombers van introduir una càmera robotitzada amb la intenció de determinar la profunditat del pou. Va ser aleshores quan es va veure que s'havia format un tap a 80 metres sota terra.Posteriorment van ser trobades restes d'ADN (cabells) del nen, un factor clau que determinava que el menor havia caigut a l'interior del pou i per tant, desapareixia la possibilitat que fos mentida. Dos dies després de l'accident, les excavacions no avançaven al ritme esperat per culpa dels minerals i materials de la terra. Els operaris preparaven el terreny per poder fer un pou paral·lel.No és fins al sisè dia que comencen les excavacions del túnel secundari i paral·lel al del nen. L'aparició de minerals durs complica els treballs, que endarrereixen cada dia més la feina. Al novè dia és quan comença a ser pertinent demanar la col·laboració de la brigada de salvament miner, i és aquí quan s'implementa l'ús d'unes gàbies per als miners que baixaran pel túnel.El 23 de gener, onzè dia del rescat, s'acaba la construcció del pou paral·lel. Hi ha una separació de quatre metres fins al pou on es troba Julen. Aleshores comença la construcció d'una galeria en horitzontal que portava l'equip de rescat al nen.Finalment, 13 dies després, els equips de rescat troben el cos del nen.

