El Govern proposa prohibir fumar als cotxes, universitats i centres comercials a l'aire lliure

El Govern vol endurir la llei antitabac, segons ha avançat SER Catalunya aquest divendres . Concretament, l’executiu català vol prohibir fumar en llocs com cotxes, campus universitaris, parades d'autobús o centres comercials a l'aire lliure.Aquesta és una de les mesures que inclou la llei que complementa els pressupostos de la Generalitat. Malgrat que la llei antitabac sigui d’àmbit estatal, el Govern n'aprofita una del 1985 sobre substàncies que poden generar dependència per intentar prohibir fumar als vehicles privats, balnearis, zones de platja de piscines i parcs aquàtics, mercats i centres comercials a l'aire lliure.Un dels altres objectius és que no estigui permès fumar en parades de transport (encara que estiguin al carrer) ni als campus universitaris i els seus voltants en un radi de 5 metres. Tampoc es podria fumar en espectacles públics, tot i que estiguin al carrer.La Cadena SER també ha avançat que el Govern vol que els advocats de la Generalitat puguin defensar a qualsevol treballador de l’administració, des de president fins a funcionari. Aquesta mesura també estaria inclosa en la llei complementaria dels pressupostos.Ara mateix, els advocats de la Generalitat poden defensar a qualsevol treballador (incloent també de les seves empreses públiques), excepte per aquells delictes recollits al títol XIX del Codi Penal, com desobediència, prevaricació, tràfic d'influències o malversació.Fonts de presidència han confirmat que això no té res a veure amb el judici de l’1-O i que els presos ja tenen els seus advocats privats, i posen l’exemple d’alguns treballadors del departament de Cultura, acusats de desobediència pel litigi de les obres de Sixena i que la Generalitat no els pot defensar.

