El Govern denuncia més de 300 agressions d'una vintena de grups d'ultradreta actius a Catalunya

La reunió amb la Cunillera no servirà per a res

Per Anonim 1234 el 25 de gener de 2019 a les 12:49 4 0

L'objectiu de qualsevol partit espanyol, PSOE inclós, és que als catalans se'ls hi passin les ganes de ser independentistes i que tot aixó es vagi apagant, una forma d'aconseguir-ho és donar llum verda a aquests grups que ataquen qualsevol senyal de catalanitat de forma que els catalans s'ho pensin dues vegades abans de posar una estelada, de parlar català, etc., i la forma de donar llum verda consisteix en no castigar mai les seves agresions. Recordeu el cas aquell de la jutgessa (espanyola, per descomptat) que es va negar ni tant sols a multar el conductor que va atropellar a proposit (les imatges es poden trobar a youtube) els seguidors del Barça en aquella final de copa a Valencia dient que les ferides no havien sigut prou greus. Ai, si hagués sigut al reves!