VÍDEO Apareixen milions de boles de polietilè a la sorra d'una platja tarragonina

Algunes de les boles de polietilè aparegudes a la platja de la Pineda Foto: Vila-seca en Comú

Vila-seca en Comú denuncia que han aparegut milions de boles de polietilè a la platja de la Pineda. El grup municipal ja ha informat l'Agència de Residus, l'Agència de l'Aigua, el Seprona, Greenpeace, la Fundació Mediterrània, Ecologistes en Acció, Gepec i el mateix Ajuntament de Vila-seca.Els comuns reclamen que s'iniciï una investigació i depurar responsabilitats, ja que en ser molt semblants als ous dels peixos, són ingerits per molts animals marins suposant una seriosa amenaça per a la diversitat de la fauna i flora marina. Alhora, lamenten que aquesta no és la primera vegada que passa i recorden que ja va succeir l'any 2017 i que des de l'Ajuntament no se li va donar la importància que mereixia.Sospiten que es tracta de la matèria primera bàsica que s'utilitza en les fàbriques de plàstic per produir els objectes quotidians i que s'obté en les refineries de petroli o després del procés del reciclatge.

