La precampanya electoral marca el debat sobre l'estat de la ciutat a Barcelona

La precampanya ja ha entrat amb força a l'Ajuntament de Barcelona i aquest divendres els grups municipals no han tingut gaires reserves a l'hora de convertir el debat anual sobre l'Estat de la Ciutat en un debat electoral. L'oposició no ha donat treva a Colau, amb algunes intervencions molt dures, mentre que l'alcaldessa ha defensat la gestió del seu govern, especialment pel que fa a la inversió social.Per Colau, Barcelona funciona, com ho demostra el creixement del 3% anual, l'augment d'esperança de vida o el fet que sigui la primera ciutat europea en captació d'inversió estrangera. L'alcaldessa, però, ha volgut destacar per sobre de tot la inversió social feta durant l'actual mandat. "Som la ciutat de l'estat amb més inversió social", ha assegurat.Amb tot, l'alcaldessa ha reconegut que queden "reptes" per afrontar, especialment en matèria de seguretat. De fet, aquest divendres un cop finalitzi el ple ordinari, Colau haurà d'afrontar un ple extraordinari sobre la seva gestió de la cartera de Seguretat. Abans, ha insistit a assenyalar les responsabilitats de la Generalitat en la matèria. "Fa anys que no sumem ni un sol Mosso", ha recordat, alhora que demanava al Govern que destini a la ciutat bona a part dels 500 agents que actualment s'estan formant.Al seu torn, l'oposició ha desplegat n discurs duríssim contra l'obra de govern de Barcelona en Comú, tot i que alguns portaveus han assenyalat directament la figura de Colau. És el cas de Xavier Trias, del Grup Demòcrata. "És vostè una centrifugadora, la culpa de tot la tenen els altres", ha dit. L'ex alcalde també ha qualificat l'alcaldessa com a reina de l'engany, en una de les intervencions més contundents.Ciutadans tampoc s'ha quedat enrere i la presidenta del grup municipal, Carina Mejías, ha valorat que el govern municipal és "inoperant". Després d'esmentar la vaga dels treballadors del metroi la percepció d'inseguretat dels veïns, i criticar el pacte pel tramvia, Mejías ha demanat a Colau que mediti si pot tornar a optar a l'alcaldia.No ha estat l'únic grup que ho ha demanat. El PSC, a través de Jaume Collboni, ha acusat Colau de provocar inseguretat a la ciutat i agreujar el problema de l'habitatge. "Acabarà el mandat més sola del que va començar", ha etzibat Collboni, a banda de valorar que Colau havia trencat un pacte municipal d'esquerres per "pactar amb l'independentisme". En la mateixa línia, el portaveu del PP, Alberto Fernández, Díaz ha rebatejat Colau amb el pseudònim d'"alcaldessa del procés".Barcelona en Comú també ha rebut crítiques des de la bancada de la CUP. La regidora Eulàlia Reguant ha criticat que el govern municipal continuï apostant per un model de ciutat basat en la "sobreexplotació turística" i ha lamentat que no s'hagin fet més passos endavant per remunicipalitzar serveis públics.Després d'aguantar el xàfec, el primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, ha defensat la gestió del govern municipal i ha argumentat que l'executiu de Colau ha pogut desencallar grans temes de ciutat. Per exemple, la remodelació de la Model, les obres de les Glòries o l'Espai Barça.L'intercanvi de retrets, però, ha seguit fins al final del debat sobre l'Estat de la Ciutat, que enguany, a estones, ha estat més aviat una suma de mítings simultanis.

