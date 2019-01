Anna Gabriel, sobre el judici de l'1-O: «La consecució de drets comporta costos»

Anna Gabriel ha tornat a l'esfera pública. Aquesta setmana va trencar el silenci de mesos des de l'exili a Ginebra amb una carta transmesa a través de la CUP , i aquest divendres ha concedit una entrevista al programa El Matí de Catalunya Ràdio. L'exdiputada cupaire explica què fa a Suïssa, valora la situació actual dels partits independentistes, reflexiona sobre els dies previs al judici de l'1-O i analitza quins són els propers reptes del procés per acabar amb la repressió de l'Estat, entre altres qüestions. Tot seguit, les frases més destacades de la conversa entre Gabriel i la periodista Mònica Terribas."Tinc una feina estable. Treballo i milito com he fet des dels 16 anys. Estic treballant en l'àmbit del dret laboral i militant en la causa feminista"."Vam venir a Ginebra perquè és una ciutat internacional i de refugi, amb gent que val molt la pena. També és una ciutat que ens podia permetre obrir-nos molt al món i contactar amb tothom. No he tingut contacte amb el govern de Suïssa. L'objectiu era i és explicar al conjunt de la ciutadania per què era aquí"."Hem de pensar menys en les necessitats individuals i posar més èmfasi en els reptes col·lectius. Mentre duri la repressió de l'Estat, seguirà sent útil estar fora denunciant-ho"."La solució al conflicte ha de ser política, però això no vol dir que la solució siguin els polítics. La repressió no s'explica només per la llibertat dels presos o el retorn dels exiliats"."No només es fa política a partir dels platós i les audiència. Hi ha un espai de relacions i negociacions internacionals que no es retransmet, i ha de ser així"."Coincideixo amb Cuixart que no es pot govern un país només des de la presó o l'exili. Hi ha moltes limitacions. El moment actual reclama la mirada més llarga possible i treu el millor de nosaltres mateixos"."Hem d'escoltar molt més a la gent que està pel dret a l'autodeterminació però que també pot posar l'accent en temes socials. Hem de seure, ser honestos i tenir mirada llarga".Sobre les declaracions de Torra en què no descarta una declaració unilateral d'independència : "La gent comença a notar que no hi ha profunditat en el que s'està dient. Necessitem transmetre que hi ha la possibilitat d'arribar a un acord. Hem de deixar de banda les acusacions creuades i les ocurrències"."El judici de l'1-O és al dret a l'autodeterminació i és absolutament necessari que esdevingui un boomerang per acusar a l'Estat. Ens ha de dotar de molta dignitat col·lectiva"."La situació que vivim no és una fatalitat. La consecució de drets comporta costos".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor