​VÍDEO Puigdemont intimida Torra i Mas al més pur estil Tarantino

Carles Puigdemont es reuneix amb Quim Torra per preparar la fundació de la Crida. El president a l’exili explica a un esparverat Torra on es pot ficar els pins de Junts per Catalunya i el PDECat, en un to amenaçador. És un dels moments més hilarants del Polònia que es va emetre aquest dijous per TV3.El gag continua en una sala on Puigdemont es troba amb Artur Mas, lligat amb una corda a una cadira, i a qui li explica el mateix que a Torra. D’una altra manera, però, i amb un toc d’homenatge a les pel·lícules de Tarantino.El vídeo finalitza amb una aparició inesperada d’una periodista a l’alça... no té pèrdua.

