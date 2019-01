​Resolt el cas de la dona de 67 anys que fa un any i mig que té el braç trencat

El fill de la Mari Carmen, una dona de anys de Montcada i Reixac, va denunciar aquest dilluns al programa de ràdio El món a RAC1 que la seva mare tenia el braç trencat des del juliol del 2017 i estava a l’espera d’entrar a quiròfan. I és que va li havien donat data per operar-la, però l’Hospital de la Vall d'Hebron li va suspendre la intervenció dos dies abans, el novembre del 2018, i llavors ningú es va tornar a posar en contacte amb ella. Al gener, va demanar explicacions al centre i l’única opció que li van donar era donar-li hora per a una visita a principis de febrer per estudiar el seu cas.Després d’aparèixer a la ràdio aquest dilluns, es van precipitar els fets: l’hospital es va posar en contacte amb la Mari Carmen per visitar-la dimecres i accelerar la intervenció quirúrgica prevista. Les proves que se li van fer el novembre encara són vàlides i així es podrà accelerar el procés.Des del centre hospitalari lamenten el que li ha passat a la Mari Carmen i ho atribueixen a un error humà: no es va reprogramar la intervenció quirúrgica després d’haver-la anul·lat. Aquest error va provocar que sortís de la llista d’espera.

