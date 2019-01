El Govern planifica el trasllat dels presos per al 29 de gener però necessita l'autorització d'Interior

El Govern ha comunicat al Tribunal Suprem que el trasllat dels presos a Madrid serà el 29 de gener, dimarts que ve, segons ha avançat El Nacional . L'alt tribunal, segons recull Europa Press, ha precisat que el trasllat en aquesta data no ha estat autoritzat i que la decisió final depèn del Ministeri de l'Interior.En una providència de la sala segona del Suprem, la Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia de la Generalitat comunica el trasllat dels nou presos des de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses a presons madrilenyes. En concret, els set homes presos a la presó de Lledoners (Barcelona) aniran a Soto del Real i les dues dones, l'exconsellera Dolors Bassa i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell seran traslladades a Alcalá MecoL'àrea penitenciària dels Mossos coordinarà el trasllat fins Brians 2 dels presos. Brians 2 és el centre d'enllaç entre els Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia de la Generalitat i Institucions Penitenciàries del Ministeri de l'Interior.La Guàrdia Civil es farà càrrec del trasllat directe des de Catalunya a Madrid. Haurà de ser Interior, com a últim responsable del trasllat, qui confirmi la data definitiva, segons han indicat fonts del ministeri de ​​Fernando Grande-Marlaska consultades per Europa Press.