VÍDEO L'ANC carrega amb duresa contra els «incompliments» del Govern

⬛️⬜️🎥 Fa més d'un any que es van fer les eleccions del 21-D. On queden les promeses electorals? On queda el "ni un pas enrere"? On queda el mandat de l'1 d'octubre?



Prou incompliments. Vam votar per anar #CapALaIndependència🧭 pic.twitter.com/AiIlLxs7yg — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) 24 de gener de 2019

L'ANC segueix distanciant-se de Junts per Catalunya i ERC. Aquest dijous ha fet públic un vídeo en el qual carrega durament contra els incompliments del Govern de Quim Torra, de qui diu que és un executiu "autonomista" enlloc de tenir el mandat de l'1 d'octubre i la construcció de la República com a prioritat.El vídeo, de tan sols 33 segons de durada, fa un llistat dels incompliments que atribueix a l'executiu català: la investidura de Carles Puigdemont, restituir "el Govern legítim", aprovar de nou les 16 lleis suspeses pel Tribunal Constitucional, recuperar el ple funcionament de la hisenda catalana i crear una assemblea de càrrecs electes. També qüestiona si complirà amb fer caure el govern de Pedro Sánchez si no reconeix el dret a l'autodeterminació de Catalunya i si no acceptarà les sentències als presos polítics. "Seguiran incomplint promeses?", es pregunta l'entitat independentista.L'ANC ha fet públic el vídeo la vigília de la reunió entre el Govern i la Moncloa a Barcelona per intentar concretar la creació d'una nova taula de negociació, però també després que diverses veus crítiques que fins ara s'han sufocat dins de l'entitat demanessin a la seva presidenta, Elisenda Paluzie, més duresa contra els partits i una aposta més clara per la unilateralitat.

