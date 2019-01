La taula de partits centra la nova reunió entre la Generalitat i la Moncloa

Avançar en la creació d'una taula de partits que permeti una sortida política al conflicte. Aquest és l'objectiu de la nova reunió entre la Generalitat i la Moncloa, que se celebra durant la jornada d'avui a Barcelona. Hi participaran la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, el vicepresident Pere Aragonès i la vicepresidenta espanyola Carmen Calvo. Es tracta de la continuació de la trobada de dijous de la setmana passada, en la qual es va valorar la possibilitat de posar en marxa una taula de formacions polítiques catalanes i espanyoles -inclòs Podem- per consensuar una proposta.La idea de la Generalitat és que, amb aquesta taula, es desdoblin les vies de diàleg. Per una banda, els partits -sense duplicar el mecanisme ja existent a Catalunya, que es va reunir a finals de novembre per primera vegada i hi tornarà divendres vinent- i, per l'altra, la dinàmica institucional. "Nosaltres sempre anem amb molts papers a les reunions", va assegurar ahir el president de la Generalitat, Quim Torra, en una entrevista a RAC1 . Torra manté vigents les 21 propostes que li va plantejar a Pedro Sánchez en la cimera del Palau de Pedralbes del 20 de desembre , en les quals parlava de "desfranquització", mediació internacional i dret a l'autodeterminació.Els dos últims conceptes no són admesos pel PSOE, que limita qualsevol solució dins del marc estatutari i qualsevol proposta econòmica als pressupostos generals de l'Estat. De moment, segons assegura Torra, l'independentisme té decidit votar no a la tramitació dels comptes, però el govern espanyol aspira a revertir la situació. L'independentisme és clau si Sánchez vol tenir comptes aprovats abans que acabi la primavera, però la dinàmica pressupostària s'entrellaçarà amb l'inici del judici al Tribunal Suprem.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor