Barcelona formalitza l'acord per connectar el tramvia

El ple municipal de Barcelona viurà aquest divendres una jornada maratoniana en què el protagonisme serà per a la connexió del tramvia per la Diagonal. Barcelona en Comú, ERC, PSC, CUP i els dos regidors no adscrits ja han confirmat que votaran a favor de la proposta, que quedarà formalitzada durant la sessió plenària. Si tot va com està previst, 24 dels 41 regidors del plenari hi donaran suport.Abans, però, els regidors participaran en el debat anual sobre l'estat de la ciutat. Un cop finalitzi i també s'hagi realitzat la sessió ordinària, encara quedarà per endavant un ple extraordinari i monogràfic sobre seguretat a la ciutat, forçat per PDECat i ERC per reprovar la gestió de l'alcaldessa, Ada Colau

