El Govern, fent cursos de català a agents de la Guàrdia Civil?

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha proposat a la consellera de Cultura, Laura Borràs, signar un conveni de col·laboració amb la Generalitat perquè el Consorci per a la Normalització Lingüística ofereixi cursos de català a agents de la Guàrdia Civil que tenen Catalunya com a nova destinació, ja sigui de manera permanent o transitòria.La iniciativa té per objectiu millorar el coneixement de la llengua i la cultura catalana dels agents de la Guàrdia Civil que arriben a Catalunya, però també persegueix millorar la relació que el cos de seguretat estatal manté amb la ciutadania per, de retruc, oferir un millor servei públic.Així, la formació ha de permetre que els agents ho tinguin més fàcil a l'hora d'adaptar-se a la realitat de la nova destinació, de tal manera que aquesta relació amb la ciutadania en resulti beneficiada.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)