El Parlament tomba la moció de Cs per condemnar el suport de Torra als CDR

El Parlament ha tombat aquest dijous una moció de Ciutadans que reclama a la cambra condemnar el suport del president de la Generalitat, Quim Torra, als CDR quan els va animar a "prémer" en la celebració del primer aniversari de l'1-O. La majoria de grups de la cambra també han rebutjat un punt de la iniciativa parlamentària que volia que el Parlament constatés que el Govern, amb la seva actuació prèvia i durant el 21 de desembre, "va generar per acció o omissió la comissió de greus vulneracions dels drets dels catalans pel que se l'ha de considerar responsable d'aquestes".El ple també ha declinat reprovar i exigir la dimissió "immeditada"del conseller d'Interior, Miquel Buch, així com la del director general dels Mossos, Andreu Joan Martínez, per la seva "responsabilitat personal" amb les protestes per la celebració del Consell de Ministres a Barcelona el 21-D.

