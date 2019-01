Commoció per l'abandonament d'un gos agonitzant que havia estat maltractat

Imatge publicada al Facebook pel grup "Bous de l'Illa de Vinallop. Protegim-los"

La setmana passada la Policia Local de Tortosa va registrar una denúncia per l'abandonament d'un gos malferit dintre d'una capsa de cartó. Segons l'informe de la Policia, la persona que va presenciar els fets estava passejant amb bicicleta prop de Jesús, a Tortosa, quan va veure una capsa que es movia al costat d'un contenidor. A dintre hi havia un gos de raça mestissa amb el coll aparentment trencat.Així ho denuncien també a les xarxes socials des del Col·lectiu Animalista de les Terres de l'Ebre, on afirmen que les condicions en què es trobava l'animal apuntaven al fet que ja feia més d'un dia que es trobava en aquesta situació.Finalment, tot i que diferents voluntaris van fer el que van poder per ajudar al gos, el veterinari va haver de posar fi al seu patiment. La Policia Local de Tortosa està investigant el cas per maltractament animal.

