ERC donarà suport a la connexió del tramvia i permetrà que prosperi al ple d'aquest divendres

La posició d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona sobre la connexió del tramvia a través de la Diagonal finalment s'aclareix. Segons ha assegurat aquest dijous el candidat dels republicans a l'alcaldia, Ernest Maragall, s'ha arribat a un acord amb el govern d'Ada Colau perquè Esquerra voti a favor de la proposta que es presentarà i que es votarà aquest proper divendres al ple municipal."Hem aconseguit passar la qüestió del pur gest electoral a un exercici de bon govern", ha explicat Maragall. En aquest sentit, ha defensat que es tracta d'un acord que permet encarregar a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) la preparació d'un conveni que precisi els detalls de l'aplicació del tramvia.Maragall ha assenyalat que no condicionen la redacció d'aquest conveni a "cap data" però sí que ha destacat que s'ha de materialitzar "com abans millor". A més, l'acord preveu l'elaboració d'un informe econòmic de l'ATM sobre els efectes que la connexió tindrà en el conjunt de les xarxes de transport públic i de les línies de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), en termes laborals i de mobilitat, ha assenyalat.D'aquesta manera, els regidors d'ERC se sumen als partidaris confirmats de la connexió del tramvia -BComú, PSC, i els regidors no adscrits Gerard Ardanuy (ex CiU) i Juanjo Puigcorbé (ex ERC)-. Per contra, el PDECat, C's i PP ja han anunciat que hi votaran en contra. Pel que fa a la CUP, va presentar una proposta per avançar cap a la municipalització del servei de tramvies i per a l'execució de les obres de les dues fases de la Xarxa Tramviària Unificada, i malgrat que cal que les assemblees ho ratifiquin, tot apunta que hi donaran suport.Es tracta, doncs, de 24 del total dels 41 regidors de l'ajuntament, una situació situa com a més probable que la proposta de Colau prosperi.

