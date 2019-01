De «Paquita Salas» a «Arde Madrid»: tres sèries imprescindibles i una que et pots estalviar

El pròxim diumenge 27 de gener se celebrarà la XI gala dels Premis Gaudí on es reunirà la flor i nata del món del cinema català. En commemoració a aquesta pròxima cita, aquesta setmana a l'Addictes en Sèrie us proposarem fins a tres sèries de les millors plataformes digitals ( Netflix Filmin ...). La temàtica és clara: produccions catalanes o que hi hagin participat catalans. Des dehem seleccionat les millors de la graella d'aquest passat 2018.Què en penseu? Esteu d'acord amb la tria?

