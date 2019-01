JxCat, ERC, Cs i el PP rebutgen apujar l'IRPF a les rendes de més de 120.000 euros

Els grups parlamentaris de JxCat, ERC, Cs i el PP han rebutjat aquest dijous al Parlament un dels punts clau de la moció dels comuns, que demanava incrementar l'IRPF a les rendes de més de 120.000 euros. Aquesta és una de les demandes que Catalunya en Comú-Podem ha posat sobre la taula en la negociació amb el Govern per donar suport als pressupostos de la Generalitat 2019.Durant el ple del Parlament, el diputat dels comuns, David Cid, ha presentat la proposta, que planteja "impulsar una reforma de l'IRPF", a través de la qual les rendes de més de 120.000 euros paguin el 25,5% en el tram autonòmic. A aquesta només hi han donat suport el PSC i la CUP, i per tant no ha prosperat.Per altra banda, JxCat, els republicans i els populars han rebutjat també un altre punt de la moció, en la qual els comuns plantejaven una reforma de l'impost de Successions i Donacions "per eliminar privilegis fiscals en forma de bonificacions". Aquest permetria que la recaptació de la Generalitat per aquest tribut arribés als 475,5 milions d'euros. Com que Ciutadans s'hi ha abstingut, la proposta tampoc ha tirat endavant.

