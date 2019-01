Els treballadors del Metro de Barcelona faran vaga durant el Mobile World Congress, que tindrà lloc entre el 25 i el 28 de febrer. Així ho ha decidit la plantilla aquest dijous en una assemblea convocada pel comitè d'empresa. Coincidint amb el destacat esdeveniment de la telefonia mòbil a la capital catalana, el servei suburbà s'aturarà durant dues hores per torn. És a dir, hi haurà aturades parcials al matí, a la tarda i a la nit.En un primer moment, el comitè d'empresa havia proposat aturades durant quatre dilluns, els tres últims de febrer i el primer de març, però finalment s'ha optat per centrar la protesta en ple congrés dels mòbils.Els treballadors protesten per la crisi de l'amiant i els acomiadaments improcedents.

