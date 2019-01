Detenen «in fraganti» un atracador en una botiga gràcies a un mosso fora de servei i als treballadors

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Terrassa van detenir el passat dimarts 22 de gener un home de 42 anys i veí d’aquesta de la ciutat vallesana com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència i intimidació en una botiga d’alimentació del carrer de Faraday, al barri de Ca n'Aurell.Els mossos van rebre un avís poc després de les 13 hores del migdia informant que s’estava cometent un atracament amb arma blanca en una botiga d'alimentació. Immediatament diverses patrulles es van dirigir cap al lloc dels fets. En arribar van trobar el lladre retingut per un mosso fora de servei i un dels treballadors de la botiga. L’home es resistia de manera molt activa i estava intentant fugir però els agents uniformats van aconseguir detenir-lo i emmanillar-lo tot i que van patir ferides de caràcter lleu.El lladre va accedir a la botiga encaputxat i amb la cara tapada, es va posar darrere el caixer i el va amenaçar amb un objecte punxegut per l’esquena demanant-li els diners de la caixa. El treballador es va apartar de la caixa i el lladre li va mostrar un ganivet mentre agafava els diners.En aquell moment, un dels clients, mosso d’esquadra fora de servei, es va acostar a ells i juntament amb una altra treballadora, el van poder reduir a terra i li van treure el ganivet i els 355 euros que havia agafat. El detingut, amb cinc antecedents penals per delicites semblants, va passar a disposició judicial, que va decretar el seu ingrés a presó.

